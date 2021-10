Caen. Habitat. Une baie vitrée sans montants pour une clarté totale

Ingénieurs et miroitiers ne cessent d'innover pour développer toujours un peu plus de solutions garantissant une luminosité maximale dans les espaces de vie. Le dernier né en matière de baies n'est pas sans apporter une proposition innovante sur le marché. Finis les montants qui gâchent la vue, place à la visibilité totale.

Une gamme chaude, une gamme froide

Le produit est proposé par Klozip et distribué dans le Calvados depuis le début de l'année par l'enseigne APS Miroiterie et Vitrerie à Caen. "Il s'agit de grandes vitres qui se replient les unes sur les autres, comme un accordéon, présente Pascal Pillais, gérant de la boutique. Elles peuvent s'adapter aussi bien sur des pergolas, que sur un balcon ou sur une véranda". Et le système de repli permet d'ailleurs, même sur un balcon, de pouvoir facilement laver les vitres intérieures comme extérieures.

Pas question de se prendre les pieds dans le tapis. Au sol, le profil disparaît. Une rainure permet de faire coulisser les baies. Un ingénieux système de suspension rend l'opération facile, le poids de la vitre ne se faisant pas sentir. Côté isolation, deux gammes existent. La version froide en simple vitrage laisse légèrement passer l'air entre les jonctions et s'apparente à un jardin d'hiver. La version chaude, équipée de double vitrage, offre des montants en aluminium qui ne constituent en rien un obstacle au moment de replier l'ensemble, et qui contribuent à l'isolation thermique du logement. Ce produit est accessible dans la même gamme tarifaire qu'une véranda traditionnelle.

