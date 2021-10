Cherbourg. Manche : un salon pour les amateurs de camping-cars près de Cherbourg

Du jeudi 30 mars au dimanche 2 avril 2017, rendez-vous à l'hippodrome de la Glacerie (Manche), près de Cherbourg, pour le quatrième salon du camping-car, organisé par la concession Jacqueline. Une centaine de véhicules seront présentés au public. Amateurs de camping-cars comme profanes en la matière pourront venir les découvrir et pourquoi pas craquer pour l'un d'eux.

Le fourgon à la mode

La mode, elle, est au fourgon. "C'est un produit qui est à la croisée du mono-space et du camping-car. Certains de nos clients habitués aux grands camping-cars se tournent désormais vers ces véhicules plus maniables. Les fourgons sont aussi très prisés par les familles pour les vacances", avance Hervé Carme, responsable de la concession Jacqueline. Qui est optimiste pour l'année à venir: "Le camping-car: c'est avant tout un état d'esprit, une envie de liberté. Avec un camping-car, on part quand on veut, où on veut". Une formule qui séduit toujours. Si le coeur de cible reste majoritairement représenté par les seniors, le marché est en train de s'élargir. "Près de 65 % de nos clients sont des retraités. Ils ont toujours eu un certain pouvoir d'achat. Cependant, aujourd'hui, avec les facilités de financement, n'importe qui peut s'acheter un camping-car", assure Hervé Carme.

Pratique. Du jeudi 30 mars au dimanche 2 avril, de 10h à 19h. Gratuit.

