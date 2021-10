Rouen. Football: le FC Rouen reçoit Frileuse

Après la défaite subie sur la pelouse du leader Gonfreville (3-0), les Diables Rouges du FC Rouen (Seine-Maritime) tenteront de renouer avec la victoire face à Frileuse dimanche 26 mars 2017 lors de la 19ème journée de Division d'Honneur.

Match déséquilibré sur le papier

Les Rouges et Blancs, toujours 4ème, auront un match à priori plus abordable sur le papier puisque Frileuse se trouve actuellement à la 11ème place et les Rouennais les avaient battu lors du match aller (1-0).

Méfiance tout de même pour les joueurs de Romain Djoubri car les visiteurs du jour restent sur une victoire à domicile face à Gasny (2-0), la lanterne rouge du championnat.

