Caen comme vous ne l'avez jamais vue. Depuis 57 mètres de haut ! Mercredi 22 mars 2017, la Ville de Caen (Calvados) a proposé une visite sur le chantier de restauration de l'église Saint-Pierre. Ou plus précisément de son clocher. "Ce chantier participe au souhait de la Ville de valoriser le patrimoine pour une meilleure attractivité économique", a expliqué le maire de Caen Joël Bruneau.

Quatre mois de préparation

Les entreprises Lefevre et LV Tec ont mis quatre mois pour monter les échafaudages et ont levé près de 200 tonnes de matériaux. L'échafaudage sera démonté au fur et à mesure que les rénovations seront faites, soit en 2019 selon les estimations des techniciens.

#Caen @CaenOfficiel comme il est rarement donné l'occasion de la voir. Depuis le clocher de l'église #SaintPierre pic.twitter.com/hTsBhuzdTY — Tendance Ouest 14 (@tendanceouest14) 22 mars 2017

A LIRE AUSSI.

À Caen, ils escaladent l'église Saint-Pierre en pleine nuit... et passent la journée en garde à vue !