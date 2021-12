Caen. Trafic et dégradations : des habitants et commerçants en colère à Caen

Les habitants et commerçants du passage d'Escoville à Caen (Calvados) ont exprimé leur ras-le-bol à l'attention du Maire de Caen, Joël Bruneau, via une pétition transmise le lundi 25 février 2019. Dans cette petite ruelle située entre la rue Saint-Pierre et le boulevard Maréchal Juin, actuellement en travaux et qui aspire à devenir totalement piéton, des groupes d'individus souvent délinquants s'accaparent les lieux.

Une concentration d'incivilité

Dans cette pétition, commerçants et habitants dénoncent des "attroupements d'individus bruyants et mouvants qui gênent l'accès aux logements et commerces… ces rassemblements sauvages (de parfois plus de 25 personnes) ont également pour effet de dégrader les installations communes".

Afin d'apaiser les tensions, la mairie de Caen organise à l'hôtel de Ville une réunion à l'attention des riverains et des commerçants le vendredi 8 mars 2019 à 19 heures en présence du directeur départemental de la sécurité publique et le directeur de la police municipale.