Caen. Gilets jaunes : manifestations interdites en centre-ville de Caen samedi

C'était une demande du maire de Caen (Calvados), Joël Bruneau. Le Préfet, Laurent Fiscus, annonce jeudi 4 avril 2019 interdire les manifestations dans le centre-ville samedi 6 avril 2019.

• Lire aussi. Gilets jaunes à Caen : le maire veut "retrouver un centre-ville pacifique"



L'institution explique son choix "par l'absence de déclaration de manifestation du mouvement dit des " gilets jaunes " depuis le 17 novembre 2018, à l'exception de la manifestation du 1er décembre 2018, qui ne permet pas d'avoir un dialogue sur les conditions de sécurité de la manifestation, sur son déroulé et son cortège".

Le périmètre interdit

La Préfecture souligne aussi de "très graves troubles à l'ordre public" survenus samedi 30 mars 2019 et insiste : "Le droit de manifester est un droit fondamental protégé par la loi. Il doit cependant être concilié avec d'autres libertés essentielles telles que la liberté de circulation et la sécurité des personnes et des biens."

Le périmètre concerné par l'interdiction de manifestation concerne les Fossés Saint-Julien, la rue de Geôle, la place Saint-Pierre, la rue Saint-Jean, la rue neuve Saint-Jean, l'avenue du Six-Juin, la rue de l'Oratoire, la rue Marthe le Rochois, le boulevard Maréchal Leclerc, la place Gambetta, le boulevard Bertrand, l'esplanade Guillouard, la place Fontette, la rue Bertauld, la rue Saint-Manvieu et enfin la place Saint-Martin.

