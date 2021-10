La Meurdraquière. Manche : La 2ème édition de Rock en Pomme à La Meurdraquière

Créée en mai 2016, l'association installée à la ferme de la Butte, de laquelle elle tire son nom, a pour souhait de promouvoir la production Normande, et plus précisément Manchoise, à travers différents événements tels que festivals de musique, expositions. Composée de 8 membres, tous originaires de la Manche, l'association a pour ambition de devenir un porte-parole de la belle production artisanale et locale.

Après une première édition du festival Rock en Pomme en 2016, l'association remet le couvert avec une seconde édition attendue le samedi 1er juillet 2017.

5 groupes à l'affiche

Fuzzy Vox (rock'n'roll), un trio Français qui puisent ses racines au plus profond du rock.

Ko Ko Mo (Hard rock - electro - pop) dans la veine de Led Zeppelin, The White Stripes et The Black Keys.

Les Kitschenette's (Frenchbeat - Garage - Pop - Chanson française)

KhevLoh (Chanson française - rock'n rap) Un projet musical originaire de Granville dans la Manche. Des airs traditionnels, folks et festifs.

et Molotov Brothers (musique des Balkans, électro).

Outre les concerts, l'association est repartie en quête des meilleurs producteurs locaux afin de vous faire (re)découvrir les produits du terroir manchois, à déguster et à boire, le temps de cette soirée au coeur de la ferme cidricole de La Butte.

L'ensemble des informations pratiques (billetterie / Camping / horaires) seront a retrouver au fur et à mesure sur la page facebook Rock en Pomme.

