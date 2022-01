L'association de Buttes en Bottes organise la 2ème édition du festival Rock en Pomme ce samedi 1er juillet à la ferme de la Butte à la Meurdraquière, entre Granville et Villedieu les poêles.

Un festival original car il propose des concerts mais aussi la vente de produits du terroir produits localement dans la ferme, des produits 100% normands!

5 groupes rock sont au programme: Fuzzy Vox (rock'n'roll), Ko Ko Mo (Hard rock - electro - pop) , Les Kitschenette's (Frenchbeat - Garage - Pop - Chanson française), KhevLoh (Chanson française - rock'n rap) et Molotov Brothers (musique des Balkans, électro).

Infos et billetterie sur rockenpomme.fr et sur Facebook. Tarif: 10€ en prévente, 12€sur place et gratuit pour les mois de 12 ans. Rendez-vous samedi 1er juillet 2017 à partir de 19h.

Ecoutez Etienne Legeard, l'un des organisateurs, nous parler du festival:

Rock en Pomme 2ème édition Impossible de lire le son.

