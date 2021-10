Granville. Ferme en Folie : plus de 150 rendez-vous dans le Pays Granvillais pendant les vacances

La Ferme en Folie est un festival ludique et pédagogique pour les enfants de 2 à 12 ans et leur famille, sur la thématique de la "ferme". Une manifestation portée par l'office de Tourisme de Granville Terre et Mer.



L'occasion de profiter avec les enfants d'un réel moment de partage pour découvrir ou redécouvrir les produits du terroir de A à Z, (même les "grands" vont apprendre des choses !)



Les richesses de la Terre à l'honneur

Outre les produits de la mer, il existe dans le Pays Granvillais toute une gamme de produits du terroir très raffinés et de qualité.

Pour cette 3ème édition de Ferme en Folie, l'accent sera mis sur l'éco-citoyenneté.

Les détails du festival Ferme en Folie avec Nathalie Thebault de l'Office de Tourisme de Granville Terre et Mer :

Infos pratiques et réservations sur le web :

www.fermeenfolie.fr

facebook.com/festivallafermeenfolie



Contacts :

Office de Tourisme Granville Terre et Mer

02.33.91.30.03 / information@otgtm.fr