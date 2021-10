Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : mardi 28 mars

MANCHE

L'ART Normandie organise la 1re Diabolik de Ragnar, une course inspirée du nom du légendaire roi viking Ragnar à Herville en 817! Les passionnés de trail sont invités à venir défier Ragnar dans les sentiers de la Hague en individuel ou par équipe de 2 ou 3. Au programme: 6 heures de course, une boucle de 6.3km et 270 mètres de dénivelé positif par tour! C'est ce samedi 1er avril 2017 à Herqueville.

Ce dimanche 2 avril 2017 c'est le slalom d'Agon Coutainville. Une course automobile comptant pour la Coupe de France des slaloms, du championnat de la Ligue de Normandie et du challenge de l'ASA du Bocage. Rendez-vous Place du marché d'Agon-Coutainville.

CALVADOS

L'association PatchWork qui aide les enfants et adolescents ayant des TED par le biais de l'équitation adaptée et de stage equi- handi-mentale alliant autonomisation, socialisation et équitation à besoin de vous. Afin de financer ces projets, ils organisent une journée Equifun ce dimanche 2 avril 2017 dans le cadre de la journée nationale de l'autisme au haras de Lukos à Tournay-sur-Odon.

Ce dimanche 2 avril 2017, la boutique Cabourg Sports et Loisirs organise des ateliers de loisirs créatifs pour les 2 à 18 ans. Selon l'âge et les envies, les enfants pourront réaliser des bijoux, de la broderie, des modelages en FIMO, du cartonnage, du scrapbooking, de l'art floral ou encore des mini-vitrines!

ORNE

Voici un duo acoustique formé en 2014 dans l'Orne. Une rencontre entre le chanteur guitariste Franck et le percussionniste Stéphane qui s'est d'abord exprimée dans un répertoire revisitant des titres de Bob Marley. WRONG FOOT s'associe avec le tennis club de Gacé pour organiser un concert au Tahiti à Gacé. Ouverture des portes à 20h30. L'entrée est à 8€ c'est organisé par le Tennis Club Gacéen. "Homocantor" est spectacle musical et théâtral préparé par L'Echo de Trun.

Ce spectacle nous raconte en douze tableaux la merveilleuse histoire d'Homo Cantor, l'homme qui chante. De la préhistoire à nos jours, nous montrons comment la chanson a évolué au cours des siècles et comment elle va accompagner tous les moments de nos vies, pour nous aider à mieux vivre ensemble, dans la tendresse, la paix et la joie. 1re représentation à Vimoutiers ce Dimanche 2 avril 2017.