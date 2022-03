Saint-Lô. Présidentielle : quels élus de Normandie parrainent le Front national ?

C'est un travail de séduction qu'ont opéré les prétendants à l'Élysée, et leurs équipes dans l'ombre, depuis le 25 février 2017. Vendredi 17 mars 2017, la chasse aux parrainages touche à sa fin. Et déjà les premiers enseignements sont à tirer en Normandie.

Plusieurs candidats à la Présidence de la république française sont d'ores et déjà "qualifiés", dont Marine Le Pen. En Normandie, cette dernière a obtenu 36 parrainages*. Qui sont les élus à avoir apporté leur soutien à la candidate du Front national ? Décryptage, par département.

En toute logique, les conseillers régionaux du groupe Normandie Bleu Marine ont apporté leurs parrainages à Marine Le Pen :

Francine Lavanry et Lionel Stiefel dans l'Orne, Christelle Lechevalier, Jean-Philippe Roy, Chantal Henry et Philippe Fouché-Saillenfest dans le Calvados, Robert Retout, Jean-Jacques Noël et Marie-Françoise Kurdziel dans la Manche, et Timothée Houssin, Emmanuel Camoin, Alexandra Piel et Fabienne Delacour dans l'Eure.

En Seine-Maritime, Isabelle Gilbert, Elizabeth Lalanne de Haut, Geneviève Salvisberg, Damien Lenoir, Françoise Duchaussoy, Guillaume Pennelle et Jacques Gaillard ont naturellement donné leurs voix à Marine Le Pen. Quid du 8e conseiller régional de ce département ? Nicolas Bay, aussi secrétaire général du Front national, soutient bien aussi la présidente de son parti, mais en sa qualité de député européen.

Les autres élus

Plusieurs maires de communes de Normandie ont aussi accordé leurs parrainages au Front national :

Dans le Calvados, il s'agit de Benoît Chatel, maire de Longueville, Pascal Huard, maire de Monts-en-Bessin, Michel Verger, maire de Le Brévedent et Jean-Louis Lefrancois, maire de Manneville-la-Pipard.

Dans l'Eure, Jean-Marie Gosse est le seul maire de ce département à avoir apporté un parrainage au Front national. Il est l'édile de Saint-Laurent-du-Tencement.

Dans la Manche aussi, un seul maire aussi a soutenu Marine Le Pen. Il s'agit de Vincent Langevin, maire de Gonfreville.

Dans l'Orne, ils sont trois : Michel Lepoivre, maire de Saint-Aubin-de-Courteraie, Raymond Herbreteau, maire de Les Ventes-de-Bourse et Jacky Dagonneau, maire de Saint-Evroult-de-Montfort.

Enfin, c'est en Seine-Maritime que les maires sont les plus nombreux à afficher leurs soutiens à Marine Le Pen :

Paul Grevet, maire de Pierreval, Jean-Yves Duflos, maire de Saint-Michel-d'Halescourt, Jacky Baudon, maire de Aubéguimont, Claude Michel, maire de Criquiers, Daniel Martin, maire de Nesle-Normandeuse, Coutard Gilbert Mésangueville.

La majorité de ces élus est à la tête de petite commune, à fort caractère rural, et a été élue sans étiquette, à l'exception de Raymond Herbreteau, maire de Les Ventes-de-Bourse (Orne), encarté au Front national.

* Source : Conseil constitutionnel, consulté le vendredi 17 mars 2017 à 14h.

