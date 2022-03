Argentan. Cet éleveur de chevaux dans l'Orne est aussi photographe animalier... en Alaska

Dans sa jeunesse, Fabrice Simon a dévoré l'oeuvre de jack London. Aujourd'hui, il est déjà bien occupé par son métier d'éleveur de chevaux, installé à Nonant le Pin (Orne). Son autre passion, c'est de photographier la nature sauvage, dans le grand nord. D'abord au Québec, puis en Colombie Britannique. Mais il souhaitait accentuer davantage sa rencontre avec la faune sauvage, notamment les ours.

L'Alaska est son autre maison

Depuis plus de quinze ans, Fabrice Simon a trouvé ce qu'il cherchait vraiment : il se rend très régulièrement en Alaska. Un état trois fois grand comme la France, où il se fait déposer en hydravion, pour vivre à chaque fois une semaine complète au milieu des ours, des loups, et autres baleines qu'il photographie, et donc, qu'il expose.

Alaska, le temps d'un été

"Je vis mes deux passions le mieux que je peux", explique Fabrice Simon, qui emmène sa femme et son fils dans ses lointaines aventures photographiques. "Il y a quatre saisons en Alaska, détaille-t-il, juin/juillet/août/et l'hiver…" Un isolement et une rudesse du climat qui nécessitent une préparation chirurgicale de chacune de ses expéditions.

Des expos, un livre

Fabrice Simon a déjà participé à de multiples expositions et festivals sur la faune sauvage. Il est l'auteur du livre Alaska, le temps d'un été. Il a aussi collaboré à des revues naturalistes, il y a conduit des équipes de télévision. Il explique avoir conçu son actuelle exposition à la médiathèque d'Argentan (Orne) "pour partager avec les gens qui ne peuvent pas faire ces voyages-là".

BONUS AUDIO - Fabrice Simon en interview

Pratique. Exposition "Cap au Nord", des photos naturalistes de Fabrice Simon à la médiathèque d'Argentan jusqu'au 27 mai 2017. On y découvre l'Ours Esprit des Indiens de Colombie Britannique (il en reste trente individus sur la planète), puis les baleines de l'Alaska, les Grizzly de l'île Kodiak, les loups, mouflons, caribous du centre de l'Alaska, les boeufs musqués et les oiseaux du cercle polaire, et les ours polaires du nord de l'Alaska. Fabrice Simon tiendra une conférence gratuite à la médiathèque d'Argentan (sur réservation auprès de la médiathèque), le 20 mai 2017.

