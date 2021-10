10km qui changent la vie !

Une cérémonie à l?initiative du préfet de l?Orne : Bertrand Maréchaux se réjouit de cette ouverture et pense aux travaux à venir, toujours vers Paris, entre Mortagne et Tourouvre, et entre Ste Anne et St Maurice les Charencey.



Le chantier qui sachève, c?est 700.000m3 de déblais et remblais ? 800.000m3 de cailloux pour les chaussées ? 200.000m3 de bitume.

Mais c?est aussi: 6 ans pour seulement 10kms . Un délai indéterminable, même s?il a beaucoup plu en 2007? Alain Lambert, président du Conseil Général de l?Orne l'a affirmé au micro de Normandie FM: l'Etat n'a plus les moyens de réaliser des chantiers routiers ... et le secteur public est victime des normes et autres églementations qui l'engorgent.



?et devant Christian Leyrit, préfet de région et ancien directeur national des routes venu tout spécialement de Caen, le député UMP Yves Deniau ne s?est pas privé de souligner les insuffisances du réseau routier ornais : « Cette RN 12 est la dernière grande liaison routière qui restera inachevée en Basse-Normandie » attaque le parlementaire, avant d?enchainer : « ... la dernière grande liaison routière inachevée entre Paris et le grand ouest ? il y a 1 abandon de la modernisation du réseau ? c?est dramatique l?impuissance publique à construire dans les délais ? il faut, conclu le député (de la majorité!), en tirer les conséquences qui s?imposent sur les effectifs des administrations concernées »?



Le discours intégral d?Yves Deniau est à lire ci-dessus.

Bonne nouvelle, quand même, ce matin : l?annonce par le préfet de l?ouverture du la rocade nord d?Alençon à 2x2 voies, pour la fin 2011.

