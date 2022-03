À Caen (Calvados), le centre d'hébergement et de ressources pour le sport de haut niveau a été inauguré le jeudi 16 mars 2017. Situé sur le site des lycées Dumont d'Urville et Laplace, ce nouveau centre doit simplifier la vie des jeunes sportifs qui combinent vie scolaire et vie sportive. "En arrivant à la tête du Centre sportif de Normandie (CSN), j'ai découvert la vie difficile des jeunes sportifs qui bien souvent, après leurs études, démarrent une deuxième journée avec les entraînements. Cette structure devrait leur faciliter la vie grâce à toutes les ressources qui sont mises à leur disposition", s'enthousiasme Gérard Fourquet, président du CSN, co-gérant du centre d'hébergement avec le lycée Laplace. À proximité immédiate, un accompagnement médical en plus d'un dojo et d'un centre de musculation.

Ouvert 7 jours sur 7

Ce nouveau centre d'hébergement doit fonctionner sur les week-ends et vacances scolaires pour permettre aux jeunes de suivre leurs 10 à 12h d'entraînement hebdomadaire, en plus des compétitions le week-end. "Les structures d'accueil en ce genre font partie des priorités: c'est grâce aux internats de ce genre que l'on peut réduire les inégalités et permettre aux jeunes de rejoindre ces pôles d'excellence", présente Hervé Morin, président de la région.

84 sportifs d'ores et déjà hébergés

Début janvier, de jeunes sportifs investissaient déjà le centre. En tout, ils sont déjà 84 à avoir rejoint les dortoirs. "La priorité est donnée aux lycéens inscrits sur des listes de sportifs établies par le Ministère des Sports", explique Gérard Fourquet. En tout 130 places sont réservées aux sportifs de haut niveau dans l'internat du lycée Laplace, grâce à la quarantaine de lit de l'internat préexistant dont la rénovation devrait se terminer d'ici la fin de l'année 2018.

