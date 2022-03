Tourlaville. Parapluies de Cherbourg : destockage à l'ancienne manufacture

La manufacture du Véritable Cherbourg, célèbre marque de parapluies, s'est installée en 2014 dans le bel écrin des anciens locaux de la Banque de France, quai Alexandre III à Cherbourg-en-Cotentin (Manche).

Modèles inédits et collectors

Trois ans plus tard, l'entreprise organise vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 mars 2017 une grande vente de destockage pour vider ses anciens locaux, rue Carnot à Tourlaville. Des centaines de parapluies dégriffés seront à saisir, ainsi que des modèles inédits et collectors. Les bricoleurs, chineurs et autres artistes trouveront aussi pour leur bonheur des beaux tissus au mètre, à la coupe, poignées, mâts, bois de diverses essences, mais également des machines anciennes, diverses pièces et matériels, bureaux, armoires, etc.

Pratique. Vendredi 17 et samedi 18 mars 2017 de 10h à 12h et de 14h à 18h, et dimanche 19 mars 2017 de 14h à 18h. 8 rue Carnot à Tourlaville.