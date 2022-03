Rouen. Feder s'ajoute à l'affiche du Green Horse Festival

Après Martin Garrix et le duo Dimitri Vegas & Like Mike, l'affiche électro du Green Horse Festival s'étoffe encore. Les organisateurs viennent d'annoncer que le jeune DJ niçois Feder sera sur scène vendredi 7 juillet 2017.

Après avoir cartonné en 2016 avec Goodbye, il revient séduire les clubbeurs mais aussi les festivaliers avec son titre Blind ou encore son dernier morceau Lordly, hymne officiel du mondial de hand.

Vianney et Imany pour une première édition

Avec Feder, le petit dernier des festivals normands parfait sa touche électro mais complète surtout une jolie programmation pour une première édition. Du vendredi 7 au dimanche 9 juillet 2017, plusieurs stars pop et rock défileront ainsi sur scène.

On retrouvera notamment Imany, la chanteuse à la voix rauque, et son tube Don't be so shy, la star de Supertramp Roger Hogson, le chanteur tout juste auréolé des Victoires de la musique Vianney ou encore Matmatah, Calypso Rose, Boulevard des Airs ou Julian Perretta.

La programmation complète du Green Horse Festival sera révélée jeudi 23 mars 2017. Les festivaliers déjà convaincus peuvent d'ores et déjà réserver le pass trois jours en ligne pour 80€.

