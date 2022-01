Mauquenchy. Green Horse Festival : la programmation de ce vendredi

Grande première pour le Green Horse ! La première édition du nouveau festival normand ouvre ses portes ce vendredi 7 juillet 2017 sur l'hippodrome de Mauquenchy (Seine-Maritime), avec de belles têtes d'affiche pour tout de suite se mettre dans l'ambiance.

À partir de 19h15, les festivités seront lancées par le groupe local Doorshan, qui a gagné son ticket pour la scène du "GHF" grâce à un tremplin musical. La Maison Tellier prendra le relais à partir de 20h avant de passer la main à Last Train.

Ambiance électro

La suite de la soirée s'annonce tout aussi rythmée avec la performance très attendue du groupe Boulevard des Airs, à partir de 22h30, avant de prendre un accent plus électro avec les DJ Feder et Martin Garrix. La fin des festivités est prévue pour 2h45 du matin, avant de reprendre de plus belle le lendemain.

