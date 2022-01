Mauquenchy. Green Horse 2017 : cinq infos pour réussir son festival

Vianney, Gérald de Palmas, Black M, Julian Perretta... Les grands noms seront nombreux à se relayer ces vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juillet sur les deux scènes du Green Horse Festival à Mauquenchy (Seine-Maritime). Si la programmation est à la hauteur pour une première édition, voici quelques conseils pour passer un bon week-end ou une bonne soirée sur place.

Places. Pour ceux qui découvrent l'arrivée du "GHF" ou qui se décident sur le tard, pas de panique, la billetterie est encore ouverte. Sur le site du festival, les billets sont en vente à 35 € pour chaque jour. Un tarif préférentiel par rapport au guichet sur place, où les précieux sésames seront vendus 42 €. Les festivaliers qui veulent profiter des trois jours sur place doivent eux compter 85€ sur Internet ou 99€ sur place.

Camping. Quitte à faire les trois jours sur place, autant y rester pour dormir ! Un terrain a spécialement été affrété pour les campeurs. Moyennant 5€ par personne et pour l'ensemble du festival, les campeurs pourront poser leur tente et disposer de sanitaire et d'un point de restauration. Sur son site Internet, le Green Horse dévoile même son Guide du parfait campeur. Attention, les billets pour le camping sont vendus séparément des pass pour le festival !

Monnaie. Sur le site du festival, de nombreux stands sont ouverts au public. Mais pas moyen d'y dépenser vos euros, c'est en "monnaie GHF" que vous ferez des emplettes. des jetons que vous pourrez vous procurer dans différents points de change de monnaie.

Parking VIP. Au Green Horse, les voyageurs écolos sont récompensés. Un parking spécial a donc été spécialement pensé pour tous ceux qui viendront en covoiturage. La condition pour accéder à ce parking situé plus près de l'entrée du festival ? Voyager au moins à trois dans la même voiture.

Scènes. À Mauquenchy, les artistes se relaieront tout au long du week-end sur Arion et Pégase, les deux scènes du festival. Les deux estrades sont situées l'une à côté de l'autre mais les concerts alterneront de l'une à l'autre. Un bon moyen pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui profitent du spectacle !

A LIRE AUSSI.

Green Horse Festival : la programmation complète dévoilée, Black M et De Palmas attendus en Normandie

Matmatah fait escale sur la scène du Green Horse Festival

Le Green Horse Festival, une nouvelle aventure musicale en Normandie