Rouen. Football: Le FC Rouen s'impose face à Eu

Deuxième victoire consécutive pour les Diables Rouges du FC Rouen (Seine-Maritime), qui ont remporté leur match dimanche 12 mars 2017 dans leur stade Robert Diochon face à l'équipe de Eu et sur le score de 4-1, lors de la 17ème journée de Division d'Honneur.

Ouverture contre le court du jeu

Ce sont les Rouennais qui ouvrent les premiers la marque par Mendy puis qui doublent le score sur un but de leur capitaine Jérémy Prieur, avant que les visiteurs ne réduisent la marque à 2-1 par Fabien Houle. A la mi-temps, le score en reste là à l'avantage des Rouennais.

Au retour des vestiaires, les Diables Rouges vont redoubler d'efforts pour refaire le break et c'est à l'heure de jeu que Belgacem donne deux buts d'avance aux siens avant de doubler son compteur but dix minutes plus tard pour le 4-1, qui scelle définitivement le score du match.

Au classement, le FC Rouen reste à la 4ème place et se déplacera chez le leader Gonfreville dimanche 19 mars 2017.

