Caen. Téléphone, sandwich, rouge à lèvres... les interdits au volant

Dans le Calvados, un accident sur dix est encore causé par un téléphone portable en ce début d'année 2017. Pourtant, le délit est bien connu des automobilistes français. Il est formellement interdit d'utiliser son téléphone portable au volant, lorsque le véhicule est en circulation. Depuis juillet 2015, il est même interdit de se servir d'une oreillette Bluetooth, d'un kit mains libres, d'écouteurs ou d'un casque au volant.

Appel au discernement

"Pour le téléphone, il nous est facile de verbaliser puisqu'un texte de loi l'établit clairement", explique le commandant Emmanuel Weber, en charge de la sécurité routière dans le Calvados. Mais le téléphone est loin d'être le seul objet pouvant détourner l'attention des automobilistes. "Sandwich, rouge à lèvres, cigarette, GPS… ça ne manque pas, mais pour ceux-là, la loi est moins précise."

Sur le terrain, le commandant de gendarmerie dit faire preuve de discernement et de bon sens. Il est vrai que la réglementation laisse une certaine flexibilité aux forces de l'ordre : "Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent."

L'appréciation de chacun tranchera alors.

