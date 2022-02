Les Arènes de l'Eternité ont été édifiées à Caen (Calvados). Ce jeu de cartes à jouer connecté est le premier du genre en France, mais aussi dans le monde. Il a été développé au sein de Malkyrs Studio, start-up normande. Cette dernière sera au festival international des jeux de société à Cannes, du 24 au 26 février 2017.

Un jeu connecté et évolutif

"C'est un peu comme les cartes Pokémon avec lesquelles on pouvait jouer dans la cour de récré, sauf qu'au lieu d'avoir une simple carte en carton on va avoir une carte avec une puce électronique à l'intérieur", explique Paul Vaudandaine, directeur général de Malkyrs Studio, qui compte 14 membres, tous âgés de 25 et 30 ans.

Le jeu est vendu avec un appareil qui détecte les cartes. "Cela permet de jouer sur ordinateur, tablettes ou téléphone portable." Elles ne sont pas uniquement connectées, elles sont également évolutives. "Cela permet d'améliorer les niveaux des cartes, personnaliser les effets. Donc vraiment ça n'est plus juste un bout de carton, c'est une carte avec une vie à l'intérieur et qui a la vie que vous lui choisissez".

En pleine phase de commercialisation

L'idée est partie de quatre amis qui avaient pour référence les mêmes dessins animés. "Yu Gi Oh! par exemple on voyait les cartes, les hologrammes et on trouvait ça vraiment cool." En école d'ingénieurs, ils se sont rendu compte qu'ils pouvaient réaliser leur imaginaire d'enfants. En 2013, à la fin de leurs études, l'idée s'est concrétisée et "en janvier 2015, nous avons lancé Malkyrs Studio".

Après deux ans d'expérience, le jeu est désormais en pleine phase de commercialisation. "Nous en vendons sur internet mais également dans les boutiques de jeux de société. Notre prochain objectif est de toucher des magasins comme Micromania et bien sûr d'en vendre à l'étranger".

Malkyrs studio est la première entreprise à avoir bénéficié du soutien du nouveau fonds d'investissement Normandie Participation, créé par la Région. Le fonds d'investissement est intervenu à hauteur de 150 000 € dans la société, en partenariat avec Go Capital, les business-angels normands et la société Abysse Corp.

