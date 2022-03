Hors Normandie. L'Agenda en Normandie: mercredi 15 mars 2017

MANCHE

Ce jeudi 16 mars 2017, rendez-vous au Théâtre de l'Archipel à Granville pour retrouver le spectacle du clown Peter Shub. Du clown, du théâtre d'objets, de la magie et du mime, il réveille l'âme d'enfant émerveillé qui sommeille en chacun de vous! C'est tout public, dès 12 ans.

Retrouvez Tabasco quintet à Coutances ce vendredi 17 mars 2017. Tabasco est le nouveau groupe des frères Réchard, figures marquantes de la scène jazz caennaise, rejoints par Robin Nicaise au ténor et Léo Montana au piano. Il vient de sortir un album très enthousiasmant. Ils vous offriront du funk entraînant, du blues, mais aussi des ambiances plus mélodiques et intimistes.

CALVADOS

Vous désirez vendre ou acheter un camping-car? Plus de 8 marques neuves représentées. Quelque 25 camping-cars neufs et 50 d'occasion à Lisieux de jeudi 16 mars 2017 à lundi 20 mars 2017. De quoi faire votre choix, le parking est gratuit. Plus d'infos au 02 31 73 01 01.

La Casa Jeux à Cabourg vous invite, en famille ou entre amis, à passer un moment de détente autour d'une centaine de jeux de société mis à votre disposition ce vendredi 17 mars 2017. À partir de 12 ans. Tout mineur doit être accompagné d'un adulte.

ORNE

Le Secours Populaire d'Alençon organise un loto ce Dimanche 19 Mars 2017 à partir de 14h00 dans les locaux de la salle polyvalente du Centre Social de Courteille, à Alençon Rue Edouard-Branly. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la campagne Don'Action destinée à lever des fonds pour le bon fonctionnement de l'association.

Ce jeudi 16 mars 2017, retrouvez la ville ouverte à la salle multiculturelle de Passais-Village dès 20h30. Trois femmes partagent le même sentiment de vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Elles se réfugient dans le sommeil, se rencontrent mystérieusement dans un rêve commun et organisent ensemble l'assassinat du fameux tyran de Syracuse. La ville ouverte revisite le mythe de Damoclès et interroge la place que notre société actuelle accorde au rêve. Comptez entre 5 et 10 euros la place.