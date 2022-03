Rouen. L'association " La Cravate Solidaire " s'installe à Rouen

Les bénévoles de l'association " La cravate solidaire " de Rouen (Seine-Maritime) étaient réunis vendredi 3 mars 2017 pour inaugurer leurs nouveaux locaux. Arrivée il y a 6 mois à Rouen, l'association a déjà remis plus d'une vingtaine de chômeurs en activité.

" La cravate solidaire ", c'est une association nationale qui s'installe peu à peu dans les villes de France : crée il y a 5 ans, elle est présente à Rouen depuis 6 mois. Pour Amelie Charlet, présidente et fondatrice de l'association rouennaise, La cravate solidaire s'adresse à tous les demandeurs d'emploi : " Quand on recherche un emploi et qu'à un moment donné on a perdu confiance en soi, ou alors que l'on a oublié les codes de l'entreprise, les bénévoles sont là pour aider aussi bien sur la partie image, que sur la partie Relation Humaine ".

Un " coup de pouce " vers l'emploi

60 bénévoles accompagnent les volontaires lors d'ateliers " coup de pouce ". Ils coachent les candidats et leur redonnent confiance en leur image. Ensemble, ils choisissent dans leur stock de vêtement la tenue idéale pour un entretien. Ensuite, c'est au tour de la simulation d'entretien d'embauche. " Les voir arriver, parfois un peu dépités, car cela fait des mois, voir des années, qu'ils sont en recherche, puis les voir repartir avec le sourire, je trouve qu'il n'y a rien de mieux " s'enthousiasme Amelie Lesieur, coach image au sein de l'association. Gilles Corpel, 21 ans, avait entendu parler de l'association grâce à Pole Emploi : " je me suis rendu dans les locaux, ils m'ont beaucoup aidé à avoir plus confiance en moi en pour les entretiens. Je suis devenu bénévole le jour même, et j'ai trouvé un emploi quelques jours plus tard " explique l'ancien candidat.

De grands projets

Dans les locaux, 600 kg de vêtements sont rangés et organisés, ces derniers sont principalement collectés dans les entreprises. En 6 mois les bénévoles ont déjà accompagné 108 personnes. Sur les 60 candidats ayant donné des nouvelles à l'association, 40% seraient embauchés ou en formation. " Notre projet est de doubler le nombre de personnes accompagnées en 2017, c'est ambitieux mais on sait qu'on peut le faire " affirme la présidente de l'association rouennaise.

