Alençon. Le président de l'UDI de l'Orne parraine Alain Juppé pour les présidentielles

Ludovic Assier, président de l'UDI de l'Orne, conseiller régional de Normandie, vient d'adresser au Conseil Constitutionnel son parrainage pour Alain Juppé, pour l'élection Présidentielle.

Le seul en capacité de permettre l'alternance

"J'ai décidé, en conscience et après une longue réflexion, de faire part de ma volonté d'assumer un soutien clair à celui qui désormais est le seul en capacité de permettre l'alternance politique dont notre pays a besoin: Alain Juppé, explique l'élu selon qui il y a urgence, quand on croit à la démocratie, on ne peut pas attendre, cela fait partie de la vie publique et il faut l'assumer, avant qu'il ne soit trop tard.

Fillon n'est plus en capacité

Ludovic Assier explique: je fais parvenir mon parrainage au conseil constitutionnel en faveur d'Alain Juppé, car je considère que François Fillon n'est plus en capacité de porter le projet de la droite et du centre. Revenu sur ses propres propos, mettant en cause l'indépendance de la justice alors qu'il prétend aspirer à en être le gardien, il a perdu la légitimité acquise lors de la primaire.

Appel aux parrainages de Juppé

Et de poursuivre: J'appelle toutes celles et ceux qu'ils veulent un projet pour la France et qui ne peuvent pas être absents de cette campagne, tous les patriotes qui veulent faire barrage aux extrêmes qui nous conduisent dans l'impasse, à faire parvenir leurs parrainages en faveur d'Alain Juppé, à faire campagne pour réformer la France, au nom des Françaises, des Français qui méritent mieux que des discussions judiciaires, mieux que des aventures extrémistes.

Pour Ludovic Assier, ce choix en faveur d'Alain Juppé, c'est un appel au rassemblement des démocrates avant qu'il ne soit trop tard:

