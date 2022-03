Alençon. Présidentielles : les parrainages dans l'Orne

Dans l'Orne, 153 parrainages ont d'ores et déjà été attribués à 15 personnalités. Alain Juppé, qui ne sera pas candidat à l'élection obtient 6 parrainages. Le plus soutenu dans le département, c'est le candidat de la droite et du centre, François Fillon qui obtient 42 parrainages.

Derrière lui le candidat de l'UPR, François Asselineau (24) et le candidat de Debout la France, Nicolas Dupont Aignan (22). Notez que deux personnalités obtiennent un parrainage : Charlotte Marchandise, candidate issue de la primaire citoyenne, et Nicolas Miguet, qui avait déjà tenté sans succès sa chance lors des trois dernières présidentielles.

