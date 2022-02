Rouen. Une jeune Rouennaise veut ouvrir une boutique 100% vegan

"Refuser de consommer n'importe quel produit qui exploite les animaux". C'est le défi que relève Mélodie Rigault, jeune rouennaise (Seine-Maritime) de 27 ans, depuis plusieurs années. Si elle assure que passer en mode vegan n'est pas si difficile, trouver les produits du quotidien en accord avec ces principes est loin d'être évident.

Vegan au-delà de l'assiette

Elle a donc décidé d'ouvrir à Rouen (Seine-Maritime), dans le courant de l'année, une boutique 100 % vegan. Dans ses rayons, pas de viande ni poisson bien sûr, mais rien non plus à base de lait, d'oeufs, ou même de laine. "En produisant du lait, on prive les veaux de nourriture, pour les oeufs on élève des poules en batterie, pour le miel on vole les abeilles… énumère la jeune femme. Pourquoi causer tout cela alors que l'on peut s'en passer?"

On peut s'en passer… à condition de trouver une alternative. "Aujourd'hui, les gens doivent aller à Paris ou Lille pour trouver un magasin, ou alors commander sur Internet", explique-t-elle. Des simili carne aux fromages végétaux en passant par des vêtements en coton bio jusqu'aux produits cosmétiques, elle proposera une gamme de produits la plus large possible "pour que les gens qui deviennent vegan ne soient pas frustrés".

Accompagner les clients dans leur réflexion

Plus qu'un business, sa boutique est une sorte de profession de foi. "En proposant des produits bons, mignons, j'espère amener les gens à réfléchir et leur montrer que c'est possible." Surtout, Mélodie Rigault sait "qu'il y a un vrai besoin d'information, par exemple sur les compléments alimentaires à utiliser".

Grâce à ses conseils, mais aussi en proposant dans sa boutique dans livres de cuisine ou d'information sur le régime vegan, elle espère convaincre les septiques. "On le voit par exemple dans les soirées défi vegan proposées dans les restaurants, beaucoup de participants ne sont pas encore vegan mais intéressés par la démarche", raconte Mélodie Rigault. La jeune femme veut y croire: "plus qu'une tendance, il y a un mouvement de fond".

