Caen. A Caen, 18 Calvadosiens rejoignent l'armée de Terre

Mardi 28 février 2017, 18 jeunes calvadosiens ont signé, à la Préfecture de Caen (Calvados) leur contrat pour rejoindre l'armée de Terre à partir du 7 mars prochain. Arthur Molicar a 19 ans. Il va intégrer le centre de formation des pompiers de Paris à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne). "C'est le début d'une carrière que j'espère longue, c'est ce que j'ai toujours voulu faire", explique le jeune homme. Pour lui les Sapeurs-Pompiers de Paris représentent l'élite, les sauveurs.

Les Pompiers de Paris sont extrêmement demandés. Après avoir passé les différents tests, Arthur a dû attendre huit mois avant d'avoir une réponse positive. Désormais, il est engagé pour six mois de formation et d'apprentissage des techniques de feu. "C'est l'école du métier, la base", ajoute-t-il tout sourire et impatient de commencer.

Une fille parmi les 18 signataires

Parmi les 18 jeunes calvadosiens qui se sont engagés, une fille, Lucie, 20 ans, originaire de la Manche. "Je voulais être professeure, j'ai fait une année de fac mais ça ne m'a pas plus du tout. Alors je me suis orientée vers mon deuxième choix". La jeune femme va rejoindre son régiment à Metz pendant deux ans et doit suivre une formation pour devenir secrétaire. "En raison d'une trop grosse myopie, je ne peux que faire ça pour l'instant mais je vais me faire opérer pour pouvoir évoluer."

Vers l'opération Sentinelle

Après avoir travaillé pendant de longs mois sur un projet avec leur conseiller en recrutement, les 18 Calvadosiens ont passé plusieurs entretiens de motivation ainsi que des tests physiques et psychologiques et médicaux. Ils vont donc dans un premier temps suivre une formation militaire allant de 3 à 12 mois avant de choisir une spécialité et enfin d'entrer en mission réelle dans l'armée de Terre, notamment dans l'opération Sentinelle, déployée aux lendemains des attentats de janvier 2015.

145 jeunes calvadosiens âgés de 17 à 32 ans ont été recrutés dans l'armée de Terre en 2016. Ils sont 15 000 chaque année en France.