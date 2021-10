Caen. Attentats du 13 novembre 2015 : les souvenirs commencent à se mélanger

Les attentats du 13 novembre 2015 à Paris sont un événement majeur. À partir de ce constat, le professeur Francis Eustache, neuropsychologue à Caen (Calvados) et l'historien Denis Peschanski, ont démarré un grand travail de recherches, intitulé "Programme 13 novembre", mêlant plusieurs disciplines scientifiques. Il va s'étendre sur une dizaine d'années. Le but est de comprendre comment les mémoires individuelle et collective se construisent après un événement traumatique. Ils ont présenté leur programme samedi 7 octobre 2017 à la bibliothèque de Mathieu (Calvados).

Un souvenir flash ancré dans les mémoires

Nombre de données ont déjà été récoltées et les résultats sont en cours d'analyses. Une en particulier est déjà bien avancée: celle du CREDOC (Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie). 3 000 personnes ont été sondées et ont répondu à onze questions sur les attentats de Paris. "Le résultat est frappant. Pour 97% des personnes, le 13 novembre est un souvenir flash. C'est-à-dire que les personnes se souviennent exactement de ce qu'elles faisaient ce jour-là. Ce qui est quand même assez rare dans l'histoire", explique Francis Eustache.

Le grand récit du 13 novembre

L'étude montre également que les attentats du 13 novembre vont prendre le pas sur d'autres événements emblématiques. "Dans la mémoire des gens, la grande marche qui a eu lieu à Paris après les attentats de janvier 2015 est assimilée aux attentats de novembre, continue le professeur, cet événement a envahi tous les autres". La recherche va plus loin. "À l'intérieur du 13 novembre, on remarque que ce sont les attaques au Bataclan qui sont ancrées dans les mémoires plus que celles des terrasses ou du Stade de France".

En s'appuyant sur cette enquête d'opinion du CREDOC, les scientifiques vont pouvoir visualiser comment se construit le grand récit du 13 novembre. Les deux chercheurs donneront une conférence sur ce sujet le 14 novembre. Le lieux et l'heure restent à déterminer.

A LIRE AUSSI.

A Caen, 116 personnes ont été interrogées sur la mémoire des attentats du 13 novembre