CROSS. 5 000 jeunes prêts à envahir la prairie de Caen

En novembre 2015, suite aux attentats perpétrés à Paris, les organisateurs du cross scolaire du Conseil départemental avaient décidé de l'annuler. L'édition 2016 aura en revanche bel et bien lieu, mercredi 16 novembre 2016, à la prairie de Caen (Calvados), pour la plus grande joie des 5 000 jeunes attendus. Clara Dewaële-Canouel, présidente du comité d'organisation, fait le point.

Le Cross revient après l'annulation de l'an passé. C'était essentiel pour la jeunesse...

"Oui, la 26e édition prévue l'an passée avait été annulée suite aux attentats du 13 novembre. Nous avons donc travaillé ces derniers mois et pris les mesures de sécurité nécessaire, pour que nos jeunes retrouvent ce rendez-vous important."

Combien seront-ils ?

"Nous en attendons 5 000 jeunes. Il s'agit de la troisième plus grosse manifestation scolaire de France. Les élèves du primaire seront sur la piste le matin dès 10h15. Les collégiens et les lycéens le seront l'après-midi. Une nouveauté cette année : les CM1 et CME courront pas groupe d'allure de quatre jeunes. Ces tandems ont été définis par les enseignants ces dernières semaines. Le cross du Conseil départemental ce sont aussi ces 89 étudiants de l'université de Caen".

Quelles sont les animations proposées autour des courses ?

"Nous mettons en place différents pôles : nautisme et activités aériennes (voile, char à voile...), sport de nature (escalade, bmx, tir à l'arc, équitation, slackline et course d'orientation), et citoyenneté (solidarité avec la banque alimentaire). Les élèves peuvent apporter des denrées non périssables. Le Centre régional information jeunesse sera également de la partie. Et puis les élèves pourront également aller à la rencontre de nombreux athlètes de haut-niveau. Deux "coups de coeur So14", la cavalière Hélène Plu et le skippeur Simon Benaichouche, accompagneront également les jeunes pendant les animations. A noter également, que les collégiens de School of Rock animeront musicalement les débats."

