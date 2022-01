Caen. Santé : des ambassadeurs à Caen pour vous faire courir

Comme chaque semaine, mardi 5 décembre 2017, les "machines" viennent d'arriver au Stadium, un bar bien connu des amateurs de sport à Caen (Calvados). Il s'agit en fait des adeptes du Conquer Your Day (CYD), un mouvement qui a déjà séduit Paris, Lille et Bordeaux et qui s'est implanté dans la principale ville du Calvados en juillet 2016.

Du sport et un verre !

Le Stadium fait office de point de rendez-vous, de vestiaire et de base de ravitaillement. À 20 heures, le groupe part pour trente minutes de course à pied dans le centre-ville, suivies par du renforcement musculaire. À l'issue de la séance, le CYD propose de boire un verre pour faire connaissance. "Ce groupe est vraiment homogène, et ça vient de tous les horizons, et de tous les niveaux sportifs, explique Thomas Delamotte, membre depuis mars 2017. Chacun y va à son rythme mené par un ambassadeur du CYD. C'est vraiment un très bon compromis pour faire du renforcement musculaire et travailler le cardio, dans une bonne ambiance et en plus gratuitement."

Les coaches, appelés donc "ambassadeurs", sont bénévoles, à l'image de Jules Ganne qui motive ses troupes. "L'objectif est de rendre le sport accessible à tous, de pousser au dépassement de soi, le tout dans la convivialité." Une manière de se rassurer en courant à plusieurs et de rester motivés !

Pratique. Tous les mardis à 20h au Stadium, 15 Rue Pemagnie à Caen. Inscription sur l'application CYD.

