Comment se construit la mémoire suite aux attentats du 13 novembre 2015? C'est la question que se pose depuis quelques mois, une centaine de chercheurs de toute la France, dans le cadre du programme "13 novembre", dont plusieurs sont installés à Caen (Calvados). Près de 1 000 entretiens ont été réalisés entre la mi-mai et la mi-octobre 2016, dont 116 à Caen. Objectif: en savoir plus sur la mémoire collective et individuelle liée à ces attentats.

Des symptômes appelés intrusions

Le professeur Francis Eustache, neuro-psychologue à Caen, co-dirige le programme. "Tous les entretiens ont été filmés. Les personnes interrogées appartiennent à quatre cercles respectifs."

Cercle 1: les personnes qui étaient au plus près des attentats: en terrasse, au stade de France, au Bataclan, ainsi que les pompiers et les policiers qui sont intervenus.

Cercle 2: les personnes qui travaillent et qui vivent dans les quartiers où ont eu lieu les attentats.

Cercle 3: les personnes vivant en région parisienne.

Cercle 4: les personnes vivant en province et notamment à Caen, Metz et Montpellier.

François Hollande reste à interroger

919 personnes, toutes volontaires, ont été interrogées. Il reste encore les cabinets ministériels ainsi que le président de la République à questionner.

De nombreuses personnes sont confrontées à un trouble de test post-traumatique. Elles dévoilent même des symptômes particuliers appelés "intrusions", comme l'explique le professeur Eustache.

Mais l'angoisse ne s'arrête pas à Paris. L'historien Denis Peschanski, a lui aussi auditionné des personnes.

Résultats finaux en 2018

Le programme de grande envergure est constitué de plusieurs projets coordonnés. "Nous allons réinterroger les mêmes personnes en leur posant les mêmes questions dans deux ans, cinq ans, et dix ans. Cela va nous permettre d'évaluer la construction de leur mémoire, tout au long de ces années".

Les résultats finaux seront connus en 2028.

