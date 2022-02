Caen. [PHOTOS] Salon de l'Agriculture : le stand Normandie inauguré, Bernard Cazeneuve en visite

"La Normandie possède enfin un espace à sa hauteur", s'est réjoui ce lundi 27 février 2017 Hervé Morin, président de la Région, lors de l'inauguration du stand qui regroupe les cinq départements sous une même bannière.

"L'Agriculture, une priorité majeure"

"C'est une représentation puissance 6, estime Hervé Morin. Il y a un effort nécessaire car l'agriculture va mal, il faut faire plus pour valoriser les produits, la Normandie est une terre d'excellence et l'agriculture une priorité majeure." Le président a également évoqué la pêche, et notamment le plan d'aide à l'investissement dans des nouveaux navires.

"Nous savons que nos produits sont mieux mis en valeur autour des autres produits normands", a déclaré Philippe Bas, président du Conseil départemental de la Manche, qui s'est exprimé au nom des cinq départements. "L'agriculture traverse une période de tempête. Nous ne sommes pas ici pour nous plaindre mais pour mettre en valeurs nos capacités."

Cazeneuve à midi

Bernard Cazeneuve, Premier Ministre et ancien député-maire de Cherbourg (Manche), est arrivé à 12h pour échanger avec élus et producteurs de Normandie, en compagnie de Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture.

BONUS AUDIO

- Bernard Cazeneuve, Premier ministre

Bernard Cazeneuve au SIA 2017 Impossible de lire le son.

- Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture

Stéphane Le Foll au SIA 2017 Impossible de lire le son.

A LIRE AUSSI.

Bernard Cazeneuve Premier Ministre : les réactions en Normandie

Normandie : Hervé Morin en Russie avec des chefs d'entreprise pour parler business