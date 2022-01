Caen. La Normandie unie au salon de l'agriculture

La Normandie se présente unie au prochain salon de l'agriculture qui se tient du samedi 25 février au dimanche 5 mars 2017 à Paris. La chambre régionale de l'agriculture a présenté vendredi 10 février 2017, à Caen (Calvados), le pavillon normand qui représentera la région.

Un pavillon normand fort et unifié

La grande nouveauté de cette édition 2017, est que les cinq départements normands seront tous regroupés sous un même chapiteau. "Cela n'enlève en rien la spécificité de chaque département mais par ce biais là, nous montrons un département uni et plus fort", précise Sébastien Windsor, président de l'Institut régional de la qualité agroalimentaire (IRQUA) Normandie.

Avec ce stand de 500m2, la chambre régionale d'agriculture espère attirer plus facilement les curieux et acheteurs vers le beau et bon patrimoine normand.

Au programme bar à fromages et à cidres

Le lundi 27 février 2017 sera la journée consacrée à la Normandie avec l'inauguration du pavillon et la présence d'Hervé Morin, président de la Région. Agriculteurs, producteurs, chefs cuisiniers porteront la thématique du SIA 2017 : "l'agriculture : une passion, des ambitions". Sur place, dans le village, les visiteurs pourront déguster les quatre réputés fromages AOP de Normandie (Camembert de Normandie, Livarot, Neufchâtel, Pont-l'Evêque) à travers un bar à fromages et s'hydrater avec du jus de pommes, du cidre pression, cidre glace et autre cidre aromatisé.

Avec 14 AOP/AOC et 15 labels rouges, la Normandie peut s'enorgueillir d'une telle qualité. Dans la région, la filière (agriculture et agroalimentaire) emploie 100 000 personnes. Sur le salon 97 producteurs, 87 éleveurs et plus de 160 animaux seront présents.

Salon International de l'agriculture du 25 février au 5 mars 2017 Paris Expo Porte de Versailles.

A LIRE AUSSI.

Normandie Terre de Cidre : une marque territoriale pour le plus célèbre des alcools fruités

Normandie : Hervé Morin annonce 60 millions d'euros en faveur du développement de l'agriculture