La Mailleraye-sur-Seine. Une Seinomarine est première dauphine de Miss France Agricole 2019

Actualisation : Morine est première dauphine de Miss France Agricole 2019.

"Bonjour, je m'appelle Morine, je suis fille d'éleveur ovin. Je travaille actuellement dans une exploitation vache laitière, j'ai pour but de m'installer dans quelques années en élevage ovin." C'est en ces quelques mots que Morine Limare, une jeune seinomarine de 21 ans, se présente sur la page Facebook de Miss et Mister France Agricole.

Cette élection existe depuis 2013 sur Facebook mais a été lancée officiellement par Alexia et Émilie, respectivement Miss France agricole 2014 et 2015. "Avec ce concours, on veut mettre en avant le monde agricole, donner une autre image de la femme dans l'agriculture notamment", explique Alexia.

Reportage avec Morine Limare :

"On s’est dit pourquoi pas nous ?" Impossible de lire le son.

Comme Morine et ses amis, 300 personnes se sont inscrites à ce concours où il y a cinq catégories différentes : Miss France Agricole, Mister France Agricole, Couple agriculteurs, Miss Junior et Mister Junior.

C'est le nombre de "likes" des internautes qui déterminera les 20 finalistes de chaque catégorie. "Ensuite, c'est un jury qui sélectionnera les gagnants", indique l'organisatrice. Ils remporteront alors deux nuits d'hôtel à Paris et assisteront au Salon de l'agriculture. Les résultats seront connus samedi 15 décembre 2018, jour de l'élection de Miss France.