Yvetot. Six étudiants d'Yvetot préparent leur vache pour le prochain Salon de l'Agriculture de Paris

Comme tous les ans depuis cinq ans, le lycée agricole d'Yvetot présente un groupe de jeunes au Trophée national des lycées agricoles (TNLA) du Salon de l'Agriculture. Cette année ils sont six: Hugo Mahier (20 ans de Grainville-la-Tenturière), Maxime Auber (20 ans de La-Trinité-de-Thouberville), Charles Pierre (20 ans de Vittefleur) et Adèle Petit (19 ans de Hautot-L'Auvray) en BTS Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise) ainsi que Eugénie Carpentier (18 ans de Gremonville) et Lousie-Marie Dalibert (17 ans de Gruchet-le-Valasse) en Terminale Conduite et gestion de l'entreprise agricole.

Un projet scolaire

La participation au trophée fait parti de leur cursus scolaire. Ils seront pour la plupart noté sur leur travail. Le trophée a pour thème cette année "l'agriculture, une aventure collective". Il comporte plusieurs épreuves: la création d'une page Facebook, l'élaboration d'une affiche, la tenue d'un stand sur le salon et la présentation d'une vache.

Ipse, une vache normande de 5 ans

La vache choisie s'appelle Ipse: l'une des 93 vaches du lycée agricole d'Yvetot. C'est un bovin de race normande âgé de cinq ans. Nos futurs agriculteurs espèrent bien faire gagner leur lycée et donc la Normandie, lors du salon de l'agriculture. Pour cela ils sont toujours à la recherche de sponsors pour boucler leur budget de 6 à 7 000 euros.

• BONUSAUDIO : le reportage Tendance Ouest:



Des étudiants d'Yvetot participent au Trohpée national des lycées agricoles

