Rouen. Une promenade de chiens géante organisée à Rouen

Samedi 25 février 2017, les chiens aussi auront droit à leur petite virée en ville à Rouen (Seine-Maritime). La start-up We PetSitty, qui organise les gardes d'animaux entre particuliers, donne rendez-vous à tous les amateurs de boules de poils pour une promenade de chiens géante à travers la ville.

Un goûter sur les quais

L'occasion pour la toute jeune entreprise, qui organise du baby-sitting pour chiens et chats, de se faire connaître et de rencontrer les membres de sa communauté. Le rendez-vous est donné à partir de 15h, sur le quai Pierre Corneille où boissons et petit goûter seront offerts aux participants sur le stand de l'équipe jusqu'à 17h.

Le départ de la promenade est prévu à 15h et suivra l'itinéraire suivant:

Bientôt une appli?

Cette initiative originale servira également de piqûre de rappel à la campagne de financement participatif lancé pour créer une application mobile. La cagnotte, qui ferme dans deux semaines, doit permettre à la communauté qui compte aujourd'hui plus 1 700 adhérents, de voir encore plus grand.

