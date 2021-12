Comment être sûr que votre animal de compagnie reste entre de bonnes mains quand vous partez en vacances ou passez la journée au travail? Pauline Genty, jeune créatrice de la start-up WePetsitty à Rouen (Seine-Maritime) a trouvé la solution. En mai dernier, elle a créé une plateforme pour mettre en relation propriétaires et gardiens d'animaux.

1 700 inscrits en quelques mois

Et le succès a rapidement été au rendez-vous. "Nous comptons aujourd'hui 1 700 personnes inscrites et 500 animaux, précise la jeune femme. Ils se trouvent principalement en Normandie mais nous nous lançons également sur Paris, Bordeaux et un peu partout en France."

Une vraie communauté s'est créée autour du site dont les fans réclament aujourd'hui une version mobile. "L'application permettra de développer les fonctionnalités, notamment d'échanger plus facilement, de recevoir des photos de son animal pendant la garde ou encore de consulter directement les articles de notre blog… Et si nous dépassons les 21 000 €, nous pourrons même développer un système qui permettra de suivre en direct l'animal grâce à un collier GPS relié à l'application."

Pour réaliser le projet, Pauline Genty lance une campagne de financement participatif sur Ulule.

Plus de 1 200 € en une journée

Le premier palier, qui devra être atteint en 40 jours, est fixé à 7 000 €. Une journée seulement après son lancement, mercredi 25 janvier 2017, la cagnotte dépasse déjà les 1 200 €.

En échange de leur participation, les fans de WePetsitty recevront des "goodies faits avec amour": tee-shirt, cartes postales, tote bags ou encore nichoirs à oiseaux en liège à monter soi-même ou collier GPS. Avis aux amateurs de boules de poils!

