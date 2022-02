Saint-Étienne-du-Rouvray. Normandie : une course-poursuite entre les policiers et un conducteur… de 17 ans

Alors qu'ils patrouillent dans le secteur de Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), les policiers repèrent une voiture roulant à vive allure, avec quatre personnes à son bord.

Il fait un bras d'honneur aux policiers et prend la fuite

Ils s'approchent alors pour contrôler le chauffeur au niveau du boulevard Franklin Roosevelt, mais celui-ci accélère alors. Il grille au passage un feu rouge et adresse un bras d'honneur aux policiers à travers sa fenêtre ouverte.

Prenant la direction de Petit-Quevilly (Seine-Maritime), il roule à toute allure. Il grille encore cinq feux rouges, un stop, prend un rond-point à l'envers et parvient même à contourner une voiture de la BAC (Brigade anticriminalité) qui s'était positionnée en travers de la route pour l'arrêter.

Il termine sa course dans des voitures garées

Le chauffard termine finalement sa course rue Raoul Duffy, lorsqu'il perd le contrôle de sa voiture et percute trois véhicules stationnés le long de la route. Il tente alors de prendre la fuite à pied mais et rapidement interpellé. Âgé de seulement 17 ans, le jeune homme est bien sûr en défaut de permis de conduire. Il a été placé en garde à vue.

À bord de sa voiture, trois jeunes filles, mineures elles aussi, sont reconduites au commissariat puis confiées à leurs parents.

