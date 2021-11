Sotteville-lès-Rouen. Course-poursuite en Normandie entre la police et un conducteur de 14 ans

Alors qu'ils patrouillent dans les rues de Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime), les policiers de la brigade de proximité remarquent un véhicule suspect, mardi 27 décembre 2016.

Pluie d'infractions sur plusieurs kilomètres de course

À bord d'une Clio, dont le chauffeur roule à vive allure, deux occupants qui leur paraissent bien jeunes. Alors qu'ils lui font signe de s'arrêter, la voiture accélère. Depuis la rue du Dr Calmette, le conducteur s'engage en direction de la rue du Madrillet à Saint-Étienne du Rouvray (Seine-Maritime) et poursuit sa course sur les périphériques Saint-Juste et Saint-Macé.

Au passage, il remonte plusieurs rues en sens interdit, monte sur l'herbe qui borde un immeuble, prend un rond-point en contresens et grille un feu rouge et un stop.

Le conducteur sort par la fenêtre

Les policiers parviennent finalement à bloquer la Clio sur le parking du Brico Leclerc. L'opération de contrôle se révèle, elle aussi, un peu compliquée. Les portes de la voiture sont verrouillées et le conducteur finit par passer par la fenêtre pour en sortir.

Les agents découvrent alors que les deux jeunes hommes, qui vivent à Saint-Étienne-du-Rouvray, sont tous deux âgés de 14 ans. La voiture appartient à la famille du conducteur.

Ils sont poursuivis pour conduite sans permis et refus d'obtempérer.

