Flers. Flers: les Restos du Coeur initient trente-deux jeunes à la plongée

Une journée pas comme les autres, ce mercredi 15 février pour trente-deux jeunes de Flers (orne), dont les parents ont recours aux Restos du Coeur. En association avec le club de plongée de Flers et Flers'Agglo: un baptême de plongée a été offert à tous ces enfants. Patrice Bidault, responsable des Restos à Flers:

Encadrés par les bénévoles du club de plongée, les trente-deux enfants, harnachés à leurs bouteilles, se sont immergés dans le grand bassin, comme Esteban, 8 ans et demi et Enzo: 11 ans et demi:

Cette initiative est née de l'idée d'un membre du club de plongée de Flers, qui est aussi bénévole aux Restos du Coeur. Philippe Jouaux, le président du club de plongée:

Cette belle initiative pourrait même être renouvelée. Michel Dumaine, élu en charge de la cohésion sociale, à Flers:

