Rouen. Football: le FC Rouen chute à Pacy-Menilles

Dimanche 12 février 2017, les Rouges et Blancs du FC Rouen (Seine-Maritime) ont perdu sur la pelouse de Pacy-Menilles sur le score de 1-0 pour le compte de la 14ème journée du championnat de Division d'Honneur.

Un but qui intervient au cours de la 2ème mi-temps, à la 70ème minute, quand Melikechi reprend de volée un ballon en dehors de la surface qui termine sa course juste en dessous de la barre du portier rouennais.

Le FCR cède encore du terrain

Une défaite qui permet au leader Gonfreville et son dauphin Pacy-Menilles de prendre encore un peu plus le large (18 et 12 points d'avance) sur le FC Rouen, aujourd'hui 3ème à égalité de points avec Sotteville (avec un match de plus à disputer).

Prochaine journée de championnat le dimanche 26 février 2017, les Diables Rouges recevront la réserve de Oissel au stade Robert Diochon.

