Verneuil-sur-Avre. Chasse au trésor " La légende de l'épée des Rois, saison 2 ", à Verneuil-Sur-Avre (Eure)

Verneuil-sur-Avre, classée parmi les "100 Plus Beaux Détours de France", possède un patrimoine exceptionnel heureusement épargné par les fureurs de la seconde guerre mondiale : fossés et vestiges de remparts, canaux, maisons à pans de bois, à tourelles et à damiers, églises et abbaye, hôtels particuliers de l'Ancien Régime et la Tour de La Madeleine, joyau du gothique flamboyant.



La Tour Grise fait partie des vestiges médiévaux de la ville, et vous accueille tout au long de l'année pour une exposition permanente, ainsi que pendant les vacances, pour une chasse au trésor à faire en famille.



Régis Billon, le Monsieur Médiéval de Verneuil sur Avre dans l'Eure, vous en dit plus :

Chasse Au Tresor - « La légende de l’épée des Rois, saison 2 » - Régis Billon Impossible de lire le son.

Infos Pratiques :

La Tour grise, rue de la Tour-Grise, à Verneuil-sur-Avre.

Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h, jusqu'au 5 mars 2017.



Tarifs : 3 € (adulte), 2 € (enfant), gratuite pour les moins de 7 ans.