Rouen. Coexister : le groupe "interconvictionnel" fait son retour à Rouen

Coexister est une association qui existe au niveau national et international et qui a divers groupes au niveau local. Elle travaille à la promotion de la paix et de la tolérance.

Il s'agit d'un mouvement interconvictionnel pour les jeunes de 15 à 35 ans, à ne pas confondre avec interreligieux : "Il y a des convictions religieuses, explique la responsable du groupe rouennais Clothilde Henry, mais les personnes qui n'ont pas de religion ou les agnostiques, ont aussi des convictions et tout le monde doit vivre ensemble, tout le monde a des convictions et c'est ça le plus important, en dehors de la confession ou de la religion."

"Favoriser l'engagement chez les jeunes"

À Rouen, le groupe a fait son apparition en 2016. Il était alors tenu par des étudiants qui depuis sont partis. "On le relance aujourd'hui parce qu'en ce moment il y a un véritable essor du vivre ensemble à Rouen. Il y a beaucoup de manifestations, d'actions pour la promotion du vivre ensemble et ce groupe permettra de toucher les jeunes et de faire en sorte qu'ils s'investissent. Ça va favoriser l'engagement chez les jeunes."

Il est essentiel pour Clothilde Henry de relancer ce groupe car "les jeunes se sont un peu retirés du vivre-ensemble alors que ce sont les citoyens de demain, ce sont eux qui porteront les valeurs plus tard et c'est aussi notre responsabilité de les sensibiliser à des valeurs fortes, aux valeurs de la République. On devrait être dans une France unie. Il faut travailler tout ça."

Entre 15 et 35 ans

Coexister prévoit de travailler sur trois axes principaux : la sensibilisation, dans les établissements scolaires par exemple, le partage et la solidarité. "Autour de ça, on peut faire toutes sortes d'activités comme la projection d'un film avec un débat, une conférence, un débat, un don du sang, une distribution de repas ou encore une rupture du jeûne pour faire découvrir l'islam aux personnes qui ne connaissent pas."

Le groupe est aujourd'hui composé de trois membres, Clothilde Henry, Safia Hatam et Kamel Jarmouni. Ils recherchent des jeunes entre 15 à 35 ans pour être actifs dans l'association. En revanche, ils précisent qu'on peut y adhérer à tout âge.

Renseignements sur la page Facebook Coexister Rouen et rouen@coexister.fr