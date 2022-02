Rouen. Après la polémique en Seine-Maritime, une mission lancée sur l'adoption

Le secrétaire d'État chargé de la protection de l'Enfance, Adrien Taquet, a annoncé, jeudi 18 avril 2019, le lancement d'une mission sur l'adoption, qui rendra ses conclusions fin juin "pour des annonces début juillet". Cette mission est confiée à la députée LREM de l'Isère Monique Limon et à la sénatrice LR de Charente-Maritime Corinne Imbert.

Des pratiques "inadmissibles"

La politique de l'enfance est décentralisée et confiée aux départements depuis 1983, "mais ce n'est pas pour autant que l'État doit s'en désintéresser", a-t-il souligné. Un rapport de l'Inspection des affaires sociales, rendu public le 29 mars 2019 avait pointé "quelques pratiques discriminatoires à l'égard des couples homoparentaux mais aussi monoparentaux" dans le territoire de la Seine-Maritime et "une absence de pilotage de la part de l'État", a reconnu Adrien Taquet.

Ces familles homoparentales et monoparentales se voyaient proposer uniquement des enfants "à besoin spécifique". "Ce n'est pas admissible. J'ai pris des mesures immédiates. J'ai saisi le Conseil consultatif national d'éthique et le Conseil national de la protection de l'enfance, on est en train de rédiger une charte de déontologie qu'on va faire signer aux conseils de famille qui apparentent, c'est le terme, les enfants", a dit Adrien Taquet.

"La mission portera aussi là-dessus", a-t-il précisé. Plus globalement, elle devra faire des propositions pour faciliter l'adoption. Quelque 750 enfants sont adoptés tous les ans en France sur 2.600 qui peuvent l'être.

