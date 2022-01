Eu. Devenez archéologue à Eu

Cet été, le bois de l'Abbé à Eu (Seine-Maritime) vous dévoile un trésor enfoui. Car dans ce bois, c'est une ville gallo-romaine aux dimensions exceptionnelle qui s'est dévoilée sur pas moins de 60 hectares, et qui est certainement l'une des plus grandes de France. Ce site insolite est ouvert au public afin d'en découvrir l'histoire et les vestiges à travers des visites guidées et commentées.

L'occasion aussi d'en apprendre plus sur la démarche archéologique entreprise depuis plus de 200 ans. Et de comprendre le fonctionnement et l'organisation de cette petite ville et découvrant des objets d'époques.

Route de Beaumont, à Eu. Tarif 5 €. Informations et réservations au 09 63 43 26 81