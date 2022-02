Brémontier-Merval. Visite gustative au domaine de Merval

Venez visiter le domaine de Merval (Seine-Maritime) et son château classé du XVIIe siècle. La visite de son parc est libre et autorisée tous les jours. Mais au coeur de ce domaine, découvrez ses troupeaux de vaches normandes et sa distillerie. Car le domaine est aujourd'hui une exploitation polyculture : neufchâtel, cidre, pommeau, calvados ou encore fromages, tous AOC, sont produits sur place et proposés à la vente. Vous pourrez aussi visiter sa distillerie (sur réservation) et ainsi découvrir les secrets de fabrication de ces spécialités normandes.

Et si vous ne voulez pas repartir les mains vides, une boutique est ouverte tous les jours pour vous proposer les produits du terroir.

Domaine de Merval. Route d'Argueil à Bremontier-Merval. Tél. 02 32 89 96 67.