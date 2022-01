Saint-Étienne-du-Rouvray. Ivre, il remonte une bretelle de voie rapide en contre-sens et percute une voiture près de Rouen

Alors qu'ils patrouillent à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), mardi 7 février 2017 dans la soirée, les policiers de la BAC repèrent un véhicule qui roule à vive allure.

Ils décident de le contrôler et se positionnent pour bloquer son passage. Mais le chauffeur parvient à les contourner en montant sur un trottoir, cale puis repart en trombe.

Deux passagers à bord de la voiture percutée

Les policiers activent donc sirène et gyrophare et tentent de le suivre jusqu'à ce que ce dernier s'engage, rue du Pré de la roquette, en direction de la Sud 2. Sur la bretelle de la voie rapide, alors qu'il s'apprête à fuir vers Oissel (Seine-Maritime), il fait subitement demi-tour et remonte cette voie unique en contre-sens.

Les policiers s'arrêtent mais une seconde voiture arrive alors en face du chauffard. Elle tente de l'éviter mais les deux véhicules finissent par se percuter en face-à-face. Les deux passagers de la voiture accidentée sont indemnes, mais choqués.

Le chauffard tente quant à lui de fuir quand les policiers l'interpellent. L'homme, âgé de 27 ans, sent l'alcool et titube. Les contrôles révèlent un taux d'alcoolémie à 1,18 gramme par litre de sang.

