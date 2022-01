Caen. En Marche : qui sont les Caennais derrière Emmanuel Macron ?

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ils traduisent la dynamique de ce début févier 2017. En Marche !, le mouvement de l'ancien ministre de l'Économie, Emmanuel Macron, lancé dans la course à la présidentielle du printemps prochain, compte 39 comités dans le Calvados, dont une vingtaine qui se sont constitués ces quatre dernières semaines.

Jeunes et actifs

Samedi 4 février 2017, une trentaine d'adhérents se sont donnés rendez-vous dans un bar de la rive droite à Caen (Calvados) pour échanger sur le travail en France. "La force de ce mouvement, c'est que tout le monde peut créer des comités et qu'en leur sein, des invitations sont régulièrement lancées aux adhérents pour qu'ils participent à des réunions sur tel ou tel sujet, expose Elisabeth Mailloux, référente départementale et par ailleurs ingénieure agronome. Du coup certains reprennent goût au débat politique". En Marche ! brasse large, mais puise essentiellement dans la tranche d'âge 25-50 ans.

"Ce mouvement est magnifique parce qu'il souhaite mettre en avant des talents de la société civile, explique Pierre Emmanuel Le Brun, gérant de l'Institut des Langues de Normandie et en charge du comité Caen-Est, on compte aussi bien des patrons d'industrie avec le portefeuille à droite et le coeur à gauche, que des fonctionnaires ou de jeunes salariés".

Des élus de gauche séduits

Au delà des citoyens sans parti affiché, En Marche ! recrute, dans l'agglomération comme dans toutes les grandes villes de France, des élus socialistes. La meilleure illustration n'est autre que le maire de Mondeville, également conseillère régionale, Hélène Burgat qui, avant la primaire de la gauche, avait indiqué vouloir voter pour Emmanuel Macron à la présidentielle. Mondeville a la particularité de compter deux comités dont l'un a été créé par le directeur de cabinet d'Hélène Burgat, Nicolas Gosselin, et l'autre par le leader de… l'opposition municipale, Jérôme Hommais. Hervé Jean, médecin à Mondeville et organisateur du comité Mondeville en Marche, n'exclut cependant pas, dans le futur, une possible fusion entre son comité et celui de Jerôme Hommais.





Hervé Jean, Mondeville en Marche ! Impossible de lire le son.

Sur Caen, Marc Levilly et Fabrice Levigoureux, deux anciens maires-adjoints sous la majorité de Philippe Duron (2008-2014), ont eux aussi décidé de rejoindre En Marche !. Ils organisent notamment des after-work depuis quelques semaines, pour "redonner aux gens l'envie prendre des initiatives. Avec ce mouvement, nous avons retrouvé le goût de faire de la politique, dans le bon sens du terme". Samedi 4 février, eux aussi avait convié des sympathisants place Saint-Sauveur pour visionner ensemble le discours de campagne d'Emmanuel Macron à Lyon.

Mais au sein d'une partie des Macronistes de Caen, la crainte des faims électoralistes de la part d'élus socialistes en quête d'une dynamique porteuse avant les échéances électorales à venir est bien présente. "En Marche !, ça ne doit pas devenir la maison de retraite du Parti socialiste", prévient l'un d'eux. A l'occasion de la visite de la représentante du nord de la France à Caen, vendredi 3 février, tous les comités locaux n'étaient pas représentés, alors qu'ils y avaient tous été conviés. Elle reviendra fin février, l'occasion de jauger à nouveau l'unité du mouvement à Caen.

