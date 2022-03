Caen. Parrainages : le Calvados ne suit pas (tout à fait) la tendance nationale

Samedi 18 mars 2017, au lendemain du jour de clôture du dépôt des parrainages nécessaires pour être candidat à l'élection présidentielle, les Français connaîtront la liste des postulants. Dans le Calvados comme ailleurs en France, les élus habilités à donner leur unique voix à l'un des prétendants à l'Elysée, ne l'ont pas tous fait.

Un Calvados plus Arthaud que Mélenchon

Au soir du vendredi 10 mars, 157 parrainages venus du Calvados avaient été validés par le Conseil constitutionnel. Dans les grandes lignes, les voix venues de ce département suivent la tendance nationale. Ainsi, 23,6 % des parrainages accordés par des élus du Calvados sont ainsi allés à François Fillon (Les Républicains), contre 22,9 % à l'échelle nationale ; 15,3 % pour Emmanuel Macron (En Marche!) contre 13,73 %, ; 5,19 % pour Marine Le Pen (Front national) contre 6,3 %.

A lire aussi. Les parrainages accordés dans l'Orne

De fortes disparités existent en revanche pour d'autres candidats. Le Calvados semble plutôt favorable à Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière) avec 16,56 % des voix, contre 6,4 % au niveau national, tout comme à Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) qui en recueille 10,2 % dans ce département, contre 6,8 %. Le schéma s'inverse en revanche pour Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise) avec 1,9 % contre 4,68 %, et pour Benoît Hamon (Parti socialiste) avec 8,3 % contre 14,3 %.

A lire aussi. Les parrainages accordés dans la Manche

Nombreux sont les élus ou sympathisants socialistes à ne pas être surpris de voir le candidat du PS à ce niveau là. "Quand on est élu socialiste et qu'on doit son élection à son parti, je ne comprends pas qu'on puisse hésiter à donner son parrainage à un autre candidat que celui qui est naturellement le sien", estime Gilles Déterville, conseiller département PS du Calvados. Il pense notamment à la maire de Mondeville, Hélène Burgat qui a choisi de soutenir Emmanuel Macron. Marc Lecerf et Patrick Ledoux, respectivement maires de Fleury-sur-Orne et Louvigny, soutiennent bien Benoît Hamont. Joël Bruneau, maire de Caen, Romain Bail (Ouistreham) et Ludwig Willaume (conseiller départemental) font partie de ceux, à Caen la mer, qui ont décidé de donner leur parrainage à François Fillon.

A LIRE AUSSI.

Entre Hamon et Macron, Valls souffle le chaud et le froid

Les cartes rebattues dans une gauche disparate avec 10 candidats

Primaire socialiste: Hamon et Valls dans un duel unique sous tension

Présidentielle: les candidats veulent tous réformer les médias

Primaire: le PS mise sur la participation, mais moins de bureaux