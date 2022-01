Rouen. Hockey-sur-glace (Ligue Magnus): les Dragons de Rouen s'offrent les Boxers de Bordeaux (VIDEO)

Il fallait franchir le cap girondin, les Dragons l'ont fait, solidement et logiquement, ce vendredi soir 27 janvier en l'emportant de deux buts. Retrouvez ci-dessous, les meilleurs moments du match en vidéo.

Un bon début de match

Un match qui commence avec déjà un air de Play-Offs au niveau de la vitesse et de l'intensité. Il faut attendre treize minutes pour que le tableau d'affichage se débloque grâce à Jordann Perret qui reprend un service de Matt Hussey bien inspiré dans l'axe pour le 1-0.

Un score qui évoluera par deux fois lors du 2ème tiers notamment grâce à François-Pierre Guenette, puis à Fabien Colotti qui portent la marque à 3-0.

Avec cette avance, les Boxers de Bordeaux reviennent encore plus fort dès le début du 3ème tiers et font subir une grosse pressions aux Rouennais qui finiront par lâcher au bout de deux minutes : Tomas Rubes réduit la marque à 3-1. Malgré cette forte pression, les Jaunes et Noirs s'appliquent à laisser le moins d'erreurs défensives pour leur adversaire et conserve ce score jusqu'à la fin de match.

Bonne opération au classement

Les joueurs de Fabrice Lhenry profitent des faux pas de leurs adversaires directs pour revenir à deux points de Gap toujours leader et décrochent Grenoble (trois points) et Bordeaux (quatre points).

Prochaine rencontre vendredi 3 février 2017 avec un déplacement à Chamonix/Morzine pour le compte de la 39ème journée de la Saxoprint Ligue Magnus.